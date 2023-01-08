Twitter продолжает увольнять сотрудников

О начале увольнений стало известно в ноябре 2022 года. Под сокращение попадали подрядчики, в частности, занимающиеся модерацией контента.

«Twitter Inc. при новом владельце Илоне Маске провел еще больше сокращений в своей и без того радикально сокращенной команде доверия и безопасности, занимающейся глобальной модерацией контента», — отмечает агентство.

Сокращения затронули работников компании в Дублине и Сингапуре.

Ранее соцсеть Twitter заблокировала сервис, который отслеживал перемещение личного самолета владельца компании Илона Маска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

