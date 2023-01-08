Twitter продолжает увольнять сотрудников
Американская компания Twitter продолжает увольнение сотрудников, занимающихся модерацией контента, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
О начале увольнений стало известно в ноябре 2022 года. Под сокращение попадали подрядчики, в частности, занимающиеся модерацией контента.
«Twitter Inc. при новом владельце Илоне Маске провел еще больше сокращений в своей и без того радикально сокращенной команде доверия и безопасности, занимающейся глобальной модерацией контента», — отмечает агентство.
Сокращения затронули работников компании в Дублине и Сингапуре.
Ранее соцсеть Twitter заблокировала сервис, который отслеживал перемещение личного самолета владельца компании Илона Маска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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