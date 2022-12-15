Twitter заблокировал отслеживающий полеты Маска сервис

По словам бизнесмена, распространение в реальном времени сведений о местонахождении кого-либо или публикацию ссылок на сайты с такой информацией является «посягательством на физическую безопасность». Маск пообещал, что любые такие аккаунты будут блокироваться.

«Илон действовал без предупреждения... Плюс он заблокировал все мои аккаунты, половина из которых отслеживала самолеты... не людей, включая мой личный», — заявил автор сервиса, студент из Флориды Джек Суини.

Twitter планирует увеличить максимально разрешенное количество символов в постах соцсети с 280 до 4 тысяч. Первоначально объем твитов составлял 140 символов. С 2017 года их число увеличили до 280, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

