Рэпер Снуп Догг предложил свою кандидатуру на пост руководителя Twitter

Американский рэпер Снуп Догг пожелал возглавить Twitter, сообщает «РЕН ТВ».

Маск спросил пользователей Twitter, стоит ли ему уйти с поста главы компании

Свою кандидатуру он предложил в аккаунте соцсети, прикрепив к нему голосование. Свои голоса отдали более 3 миллиона человек. 81 процент поддержали кандидатуру Снуп Догга.

Ранее владелец компании Илон Маск провел в Twitter опрос, выясняя, стоит ли ему остаться в руководстве соцсети. По результатам голосования большинство выступило за отставку миллиардера.

Только 42,5% участников опроса, который был организован Илоном Маском, высказались за то, чтобы он сохранил пост главы Twitter, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/snoopdogg
ТЕГИ:МузыкантыСоцсетиTwitter
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