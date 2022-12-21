Рэпер Снуп Догг предложил свою кандидатуру на пост руководителя Twitter

Свою кандидатуру он предложил в аккаунте соцсети, прикрепив к нему голосование. Свои голоса отдали более 3 миллиона человек. 81 процент поддержали кандидатуру Снуп Догга.

Ранее владелец компании Илон Маск провел в Twitter опрос, выясняя, стоит ли ему остаться в руководстве соцсети. По результатам голосования большинство выступило за отставку миллиардера.

Только 42,5% участников опроса, который был организован Илоном Маском, высказались за то, чтобы он сохранил пост главы Twitter, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

