Twitter ограничит распространение некоторых государственных СМИ Белоруссии

Социальная сеть Twitter ограничит распространение нескольких государственных СМИ Белоруссии. Об этом рассказал глава отдела по вопросам профессиональной этики компании Йоэль Рот.

Отмечается, что ограничения из-за ситуации на Украине затронут 15 белорусских компаний, в том числе информационное агентство БелТА, а также руководителей государственных СМИ. Об этом сообщило агентство Reuters.

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По словам Рота, эти СМИ якобы задействованы в «информационной войне». В связи с этим, отметил он, Twitter добавит ярлыки к учетным записям и твитам, содержащим ссылки на государственные СМИ Белоруссии.

В начале марта Twitter пометил ярлыком «аффилированные с российским правительством» ряд CМИ России. 10 марта Йоэль Рот объявил об эффективности этой меры. По его словам, число показов твитов с таким ярлыком понизилось на 30%.

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