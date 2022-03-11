Twitter ограничит распространение некоторых государственных СМИ Белоруссии

По словам Рота, эти СМИ якобы задействованы в «информационной войне». В связи с этим, отметил он, Twitter добавит ярлыки к учетным записям и твитам, содержащим ссылки на государственные СМИ Белоруссии.

В начале марта Twitter пометил ярлыком «аффилированные с российским правительством» ряд CМИ России. 10 марта Йоэль Рот объявил об эффективности этой меры. По его словам, число показов твитов с таким ярлыком понизилось на 30%.