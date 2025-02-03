Туск: Угрозы Трампа о пошлинах нужно воспринимать без страха

Обещания американского лидера Дональда Трампа ввести импортные пошлины на товары из Европейского союза нужно воспринимать с беспокойством, но без страха, сообщил в соцсети Х глава правительства Польши Дональд Туск.

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«Есть о чем беспокоиться, но не бояться», — написал он. Туск указал, что Польша может противопоставить угрозам Трампа свой высоки экономический рост.

Ранее в Германии заявили, что страны Европы готовы ввести пошлины против США в ответ на введение Трампом пошлин на товары из Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАПольша

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