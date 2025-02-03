Туск: Угрозы Трампа о пошлинах нужно воспринимать без страха
3 февраля 202505:02
Обещания американского лидера Дональда Трампа ввести импортные пошлины на товары из Европейского союза нужно воспринимать с беспокойством, но без страха, сообщил в соцсети Х глава правительства Польши Дональд Туск.
«Есть о чем беспокоиться, но не бояться», — написал он. Туск указал, что Польша может противопоставить угрозам Трампа свой высоки экономический рост.
Ранее в Германии заявили, что страны Европы готовы ввести пошлины против США в ответ на введение Трампом пошлин на товары из Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru