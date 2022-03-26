Турция запрещает рыбную ловлю в ночное время суток в части акватории Черного моря

Власти Турции после обнаружения мины в Босфоре вводят запрет с 26 марта на рыбную ловлю в ночное время суток в части акватории Черного моря. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на Минсельхоз страны.

Минобороны Турции: Обнаруженный в Босфоре объект был миной

Ранее Анкара провела переговоры с Москвой и Киевом из-за обнаруженной в Босфорском проливе мины. Министр национальной обороны страны Хулуси Акар заявил, что координация продолжается.

По его словам, обнаруженный в Босфорском проливе утром 26 марта объект является устаревшей миной.

«Мина, которая была определена как устаревшая, была обезврежена нашими соответствующими командами», - пояснил министр.

С судоходством через Босфор нет никаких проблем, заявил Хулуси Акар.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:Черное МореВооружениеТурция
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