Минобороны Турции: Обнаруженный в Босфоре объект был миной

Минобороны Турции подтверждает, что объект, обнаруженный в Босфоре, оказался миной, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление ведомства.

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Ранее Босфорский пролив, который был закрыт для судоходства в связи с обнаружением похожего на мину предмета, вновь открыли, возобновили движение судов. Об этом сообщило Главное управление береговой безопасности Турции.

Отмечалось, что Минобороны Турции нейтрализовало мину в Босфорском проливе, сообщает RT.

19 марта ФСБ России сообщило, что Украина установила около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова и Черноморска, и предупредило о риске их дрейфа в сторону Босфора. ВМС Турции также предупредили о дрейфующих украинских минах в Черном море.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:БезопасностьМинобороныТурция
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