Минобороны Турции: Обнаруженный в Босфоре объект был миной

Ранее Босфорский пролив, который был закрыт для судоходства в связи с обнаружением похожего на мину предмета, вновь открыли, возобновили движение судов. Об этом сообщило Главное управление береговой безопасности Турции.

Отмечалось, что Минобороны Турции нейтрализовало мину в Босфорском проливе, сообщает RT.

19 марта ФСБ России сообщило, что Украина установила около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова и Черноморска, и предупредило о риске их дрейфа в сторону Босфора. ВМС Турции также предупредили о дрейфующих украинских минах в Черном море.

