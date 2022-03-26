Турция, Россия и Украина провели переговоры из-за мины в Босфоре
Анкара провела переговоры с Москвой и Киевом из-за обнаруженной в Босфорском проливе мины. Министр национальной обороны страны Хулуси Акар заявил, что координация продолжается.
«Мы поговорили по этому поводу как с российскими, так и с украинскими властями. Наша координация продолжается», - цитирует заявление Акара РИА Новости.
По его словам, обнаруженный в Босфорском проливе утром 26 марта объект является устаревшей миной.
«Мина, которая была определена как устаревшая, была обезврежена нашими соответствующими командами», - пояснил министр.
С судоходством через Босфор нет никаких проблем, заявил Хулуси Акар.
19 марта ФСБ России сообщило, что Украина установила около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова и Черноморска, и предупредило о риске их дрейфа в сторону Босфора. ВМС Турции также предупредили о дрейфующих украинских минах в Черном море.
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