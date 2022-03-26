Турция, Россия и Украина провели переговоры из-за мины в Босфоре

«Мы поговорили по этому поводу как с российскими, так и с украинскими властями. Наша координация продолжается», - цитирует заявление Акара РИА Новости.

По его словам, обнаруженный в Босфорском проливе утром 26 марта объект является устаревшей миной.

«Мина, которая была определена как устаревшая, была обезврежена нашими соответствующими командами», - пояснил министр.

С судоходством через Босфор нет никаких проблем, заявил Хулуси Акар.

19 марта ФСБ России сообщило, что Украина установила около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова и Черноморска, и предупредило о риске их дрейфа в сторону Босфора. ВМС Турции также предупредили о дрейфующих украинских минах в Черном море.

