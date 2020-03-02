Подтвержден визит Эрдогана в Москву 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Россию 5 марта.
Как сообщают турецкие СМИ, глава Турции будет находиться в России в течение одного дня. В последние дни президент РФ Владимир Путин и Эрдоган провели серию телефонных переговоров и договорились обсудить ситуацию в сирийском Идлибе «лицом к лицу», сообщает RT.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что лидерам двух стран предстоят «непростые переговоры», сообщает Газета.ru
В конце февраля в Анкаре заявили, что сирийские военные нанесли удар по турецким военным в Идлибе. Погибли 36 турецких военнослужащих, более 30 пострадали.
В ответ турецкая армия начала наносить удары по сирийской армии с беспилотников.
После этого в Минобороны России заявили, что Москва не может гарантировать безопасность турецкой авиации, которая действует в сирийском небе, передает РИА ФАН.
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