Подтвержден визит Эрдогана в Москву 5 марта

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что лидерам двух стран предстоят «непростые переговоры», сообщает Газета.ru

В конце февраля в Анкаре заявили, что сирийские военные нанесли удар по турецким военным в Идлибе. Погибли 36 турецких военнослужащих, более 30 пострадали.

В ответ турецкая армия начала наносить удары по сирийской армии с беспилотников.

После этого в Минобороны России заявили, что Москва не может гарантировать безопасность турецкой авиации, которая действует в сирийском небе, передает РИА ФАН.

