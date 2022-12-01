Турция установила в море 280-тонный резервуар для газа
Турция установила на глубине 2200 метров в Черном море гигантский резервуар, который будет собирать поступающий из скважин газ. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.
«280-тонный гигантский распределительный резервуар, который будет собирать газ, поступающий из скважин, и соединять его с основным трубопроводом, был установлен в системе на глубине 2 200 метров в море», — отмечает издание.
Распределительный резервуар Peçenek доставили на корабле из порта на газовое месторождение Сакарья, которое считается крупнейшим открытием природного газа в истории Турции. Затем оборудование опустили на дно моря с помощью специальных кранов и подводных роботов. Операция по установке резервуара продлилась 20 часов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал завершение строительства трубопровода, по которому добытый в Черном море газ поступит в газовую систему республики, напоминает телеканал «360». Кроме того, глава государства сообщал, что разведанные запасы месторождения газа Сакарья составляют 540 млрд кубометров, и это не окончательная цифра, пишет РИА ФАН.
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