Турция установила в море 280-тонный резервуар для газа

Турция установила на глубине 2200 метров в Черном море гигантский резервуар, который будет собирать поступающий из скважин газ. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

Эрдоган заявил, что Турция должна стать центром мира

«280-тонный гигантский распределительный резервуар, который будет собирать газ, поступающий из скважин, и соединять его с основным трубопроводом, был установлен в системе на глубине 2 200 метров в море», — отмечает издание.

Распределительный резервуар Peçenek доставили на корабле из порта на газовое месторождение Сакарья, которое считается крупнейшим открытием природного газа в истории Турции. Затем оборудование опустили на дно моря с помощью специальных кранов и подводных роботов. Операция по установке резервуара продлилась 20 часов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал завершение строительства трубопровода, по которому добытый в Черном море газ поступит в газовую систему республики, напоминает телеканал «360». Кроме того, глава государства сообщал, что разведанные запасы месторождения газа Сакарья составляют 540 млрд кубометров, и это не окончательная цифра, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ГазТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры