Эрдоган заявил, что Турция должна стать центром мира

Турция должна стать центром нового миропорядка. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Президент Турции заявил, что Анкара обязана пользоваться всеми возможностями, которые предоставляют метаморфозы глобальной экономической и политической архитектуры. Политик добавил, что Турция сильно изменилась.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не прекратит свое развитие из-за давления ряда СМИ и действий «пары террористов».

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара имеет право самостоятельно решать проблемы, связанные с безопасностью, возникающие на севере Сирии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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