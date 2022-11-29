Эрдоган заявил, что Турция должна стать центром мира

Президент Турции заявил, что Анкара обязана пользоваться всеми возможностями, которые предоставляют метаморфозы глобальной экономической и политической архитектуры. Политик добавил, что Турция сильно изменилась.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не прекратит свое развитие из-за давления ряда СМИ и действий «пары террористов».

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара имеет право самостоятельно решать проблемы, связанные с безопасностью, возникающие на севере Сирии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

