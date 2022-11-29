Эрдоган заявил, что Турция должна стать центром мира
Турция должна стать центром нового миропорядка. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Президент Турции заявил, что Анкара обязана пользоваться всеми возможностями, которые предоставляют метаморфозы глобальной экономической и политической архитектуры. Политик добавил, что Турция сильно изменилась.
Эрдоган подчеркнул, что Турция не прекратит свое развитие из-за давления ряда СМИ и действий «пары террористов».
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара имеет право самостоятельно решать проблемы, связанные с безопасностью, возникающие на севере Сирии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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