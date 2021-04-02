Турция третий день обновляет рекорды по заболеваемости COVID-19
В Турции зафиксировали рекордную заболеваемость коронавирусом за всё время пандемии, число случаев заражения является максимальным третий день подряд. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным турецкого Минздрава, по состоянию на 2 апреля в стране выявлено 42 308 случаев инфицирования COVID-19, 1471 человек попал в больницу, 179 человек погибли. Всего жертвами пандемии в Турции стали 31 892 человека.
Ситуация с заболеваемостью привела к тому, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган принял решение вновь ввести комендантский час в большинстве регионов. Ограничения будут действовать в выходные с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника.
Иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН оценила опасность перенесённого COVID-19 для туристов. По ее словам, рекомендации избегать жарких стран не зависят от того, переболел человек коронавирусом или нет.
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