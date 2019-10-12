Турция сообщила о ликвидации почти 400 курдов с начала операции в Сирии

Турецкое Минобороны обновило данные о погибших сирийских курдах, которых Турция признает террористами, с начала операции в Сирии.

Как сообщает РИА Новости, по последним данным ведомства, число погибших курдов составило 399 человек. Ранее сообщалось о 342 погибших сирийских курдов.

Военная операция на севере Сирии началась 9 октября. Ее целью турецкие власти называют освобождение сирийской территории от курдов, которых Турция признает террористами, и создание там зоны безопасности для сирийских беженцев.

Эксперты рассказали НСН о позиции России и США в противостоянии Турции и сирийских курдов.



