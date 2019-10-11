Турция похвасталась сотнями убитых курдов
Силы турецкой армии уничтожили 342 курдских боевика, сообщает со ссылкой на Минобороны Турции Al-Masdar News. В военном ведомстве отметили, что операция идёт успешно и будет продолжена. «На данный момент нейтрализованы 342 террориста», — говорится в сообщении.
Ранее НСН писала, что в ходе саммита Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 17-18 октября, может быть рассмотрен вопрос о введении санкций против Турции из-за ее операции «Источник мира» против сирийских курдов.
Добавим, санкциями Анкаре пригрозил и президент США Дональд Трамп. Он предупредил, что наложенные Вашингтоном ограничения «уничтожат» турецкую экономику.
Операция турок против курдов в Сирии «Источник мира» началась в среду, 9 октября. Анкара нанесла удары по северу Сирии. Войска арабской республики ответили на это шестью ракетами в сторону Турции. Сирийские курды также подожгли нефтяные скважины на севере страны.
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