Турция похвасталась сотнями убитых курдов

Силы турецкой армии уничтожили 342 курдских боевика, сообщает со ссылкой на Минобороны Турции Al-Masdar News. В военном ведомстве отметили, что операция идёт успешно и будет продолжена. «На данный момент нейтрализованы 342 террориста», — говорится в сообщении.

Ранее НСН писала, что в ходе саммита Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 17-18 октября, может быть рассмотрен вопрос о введении санкций против Турции из-за ее операции «Источник мира» против сирийских курдов.

Добавим, санкциями Анкаре пригрозил и президент США Дональд Трамп. Он предупредил, что наложенные Вашингтоном ограничения «уничтожат» турецкую экономику.