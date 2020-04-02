Турция сдвинула открытие туристического сезона на конец мая

Туристический сезон в Турции стартует лишь в конце мая из-за пандемии коронавируса. Такой прогноз сделал министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. Он полагает, что в это время активизируется прежде всего внутренний туризм, сообщает Anadolu.

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Позднее активизируется международный туризм. По словам министра, международное авиасообщение восстановится в Турции к концу июня.

Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что российские туристы смогут получить компенсацию за купленные ранее путевки в соответствии с законопроектом о полномочиях правительства РФ в условия чрезвычайной ситуации.


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