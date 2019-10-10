Поучительные угрозы Эрдогана - Европу заполонят беженцы

В комментариях в связи с начавшейся в среду, 9 октября турецкой военной операцией на севере соседней Сирии кто-то в Евросоюзе нечаянно обронил слово «вторжение». Оно может дорого обойтись Европе: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что в случае жесткой критики Евросоюзом операции «Родник мира» Анкара даст возможность миллионам сирийских беженцев отправиться из Турции в Европу. «Если ЕС налепит ярлык оккупации на операцию "Родник мира", то Турция отворит двери для сирийских беженцев, чтобы они отправились в Европу», - заявил Эрдоган. И уточнил: «Мы отправим 3,6 миллиона беженцев в вашу сторону». Целями операции на приграничных сирийских территориях турецкий лидер назвал намерение обезопасить южную границу от террористов, защитить территориальную целостность Сирии и обеспечить возвращение сирийцев, которых Турция «не может бесконечно содержать».

Эрдоган хорошо знает, чем пугает. В 2015 году Европа столкнулась с крупнейшим со времен второй мировой войны миграционным кризисом, экономические и политические последствия которого переживает до сих пор. Тогда на фоне войны в Сирии в страны Евросоюза прибыло до 1,8 миллиона беженцев и нелегальных мигрантов. Ситуация спровоцировала прежде немыслимые для европейского пространства меры, в частности, восстановление погранконтроля внутри шенгенской зоны, а ряд стран, например, Венгрия, отказались принимать мигрантов по квотам, установленным европейскими властями. Выход был найден в депортации части мигрантов в Турцию и сдерживании потока желающих пробиться в Европу на турецкой территории, в лагерях беженцев. Под это Эрдоган «стряс» с Брюсселя 3 миллиарда евро и продолжает требовать увеличения европейских ассигнований на содержание лагерей для мигрантов на территории его страны. Теперь вот угрожает открыть новым мигрантам двери в Европу.

У турецкого лидера есть чему поучиться. Напомним, его угроза с беженцами прозвучала в ответ на то, что в Евросоюзе всего лишь позволили «пискнуть» о «вторжении» турецких войск в Сирию. И Эрдоган разбушевался. Сложно представить, что было бы, окажись на месте устной критики экономические ограничения. Ситуация для сравнения: вполне осязаемые экономические санкции вместо робкой критики и газ вместо беженцев. Да ЕС бы давно замерз или разорился бы на альтернативном топливе, например, американском СПГ. И пошел бы на поклон за дровами. А они – там же, где и газ. Круг замкнулся.

Все-таки у Эрдогана есть чему поучиться.

