Турция проигнорировала совместное патрулирование с РФ в Сирии
Турецкие военные не прибыли на совместное патрулирование с Россией в провинции Хасеке. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрия Боренкова.
По данным агентства, российские военные провели патрулирование в одностороннем порядке. Боренков отметил, что военная полиция РФ прошла по намеченным маршрутам, без происшествий.
Патрулирование проводится в соответствии с российско-турецкими договорённостями, зафиксированными в специальном меморандуме по итогам переговоров лидеров двух стран в Сочи 22 октября.
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