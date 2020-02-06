Турция проигнорировала совместное патрулирование с РФ в Сирии

По данным агентства, российские военные провели патрулирование в одностороннем порядке. Боренков отметил, что военная полиция РФ прошла по намеченным маршрутам, без происшествий.

Патрулирование проводится в соответствии с российско-турецкими договорённостями, зафиксированными в специальном меморандуме по итогам переговоров лидеров двух стран в Сочи 22 октября.

