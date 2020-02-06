Турция проигнорировала совместное патрулирование с РФ в Сирии

6 февраля 202021:59

Турецкие военные не прибыли на совместное патрулирование с Россией в провинции Хасеке. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрия Боренкова.

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По данным агентства, российские военные провели патрулирование в одностороннем порядке. Боренков отметил, что военная полиция РФ прошла по намеченным маршрутам, без происшествий.

Патрулирование проводится в соответствии с российско-турецкими договорённостями, зафиксированными в специальном меморандуме по итогам переговоров лидеров двух стран в Сочи 22 октября.

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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ТурцияСирия