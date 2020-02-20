Турция продолжает игнорировать совместное патрулирование с РФ в Сирии

20 февраля 202022:32

Турецкие военные в очередной раз не явились на совместное с РФ патрулирование территории на севере Сирии. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что российская сторона выполнила патрулирование в одностороннем порядке. Военная полиция прошла десятки населенных пунктов в провинциях Хасеке и Алеппо.

Эрдоган пригрозил начать военную операцию в Сирии «в любую минуту»

Это не первый раз, когда Турция игнорирует патрулирование. Первый раз турецкие военные не явились 3 февраля.

Напомним, патрулирование проводится в соответствии с российско-турецкими договорённостями, зафиксированными в специальном меморандуме по итогам переговоров лидеров двух стран в Сочи 22 октября.

Ранее руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что России очень тяжело продолжать свою миссию в Сирии, где сложилась крайне напряженная обстановка.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ТурцияСирия