Турция продолжает игнорировать совместное патрулирование с РФ в Сирии

Турецкие военные в очередной раз не явились на совместное с РФ патрулирование территории на севере Сирии. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что российская сторона выполнила патрулирование в одностороннем порядке. Военная полиция прошла десятки населенных пунктов в провинциях Хасеке и Алеппо.