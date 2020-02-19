Эрдоган пригрозил начать военную операцию в Сирии «в любую минуту»

«Мы полностью готовы к собственной операции в Идлибе, это только вопрос времени, можем начать ее в любую минуту, это жизненно важная для нас операция», — цитирует Эрдогана «Свободная пресса».

По словам турецкого лидера, Анкара не оставит Идлиб «режиму Асада» и его сторонникам.

В Кремле прокомментировали угрозы Эрдогана. На вопрос журналистов о реакции Москвы на этот конфликт Песков призвал «пока не исходить из худших сценариев».

