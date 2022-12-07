Американский разведчик рассказал о сговоре Запада и Украины в 2014 году
Коллективный Запад использовал Минские соглашения, чтобы оттянуть начало конфликта на Украине и подготовить Киев к военным действиям. Об этом сообщил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в статье для Consortium News.
По его словам, Киев согласился на Минские соглашения под давлением Запада и хорошо понимал, что их положения никогда не будут соблюдаться. Риттер отметил, что позже это признавал даже экс-президент Украины Петр Порошенко.
Ранее Петр Порошенко в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что Минские соглашения нужны были для того, чтобы выиграть время на развитие ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 935 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 794 / сут.
- Курский губернатор сообщил о ликвидации пожара на аэродроме после атаки беспилотников
- «Не по-людски». Лавров пожаловался на туалеты в Швеции
- Меркель заявила, что не участвует в урегулировании конфликта на Украине
- «Новые люди» прокомментировали сообщения о выдвижении Кудрина в президенты
- СМИ: Активисты потребовали не пускать Киркорова в США из-за поддержки России
- Американский разведчик рассказал о сговоре Запада и Украины в 2014 году
- ЕС подал иск на действия Китая в ВТО
- Путин 8 декабря вручит Героям России медали «Золотая Звезда»
- Польская AmRest продаст свою часть ресторанов KFC в России
- Евросоюз выделит 25 миллионов евро Белоруссии «на демократию»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru