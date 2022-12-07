Американский разведчик рассказал о сговоре Запада и Украины в 2014 году

Коллективный Запад использовал Минские соглашения, чтобы оттянуть начало конфликта на Украине и подготовить Киев к военным действиям. Об этом сообщил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в статье для Consortium News.

Зеленский на саммите G20 отверг новые Минские соглашения с Россией

По его словам, Киев согласился на Минские соглашения под давлением Запада и хорошо понимал, что их положения никогда не будут соблюдаться. Риттер отметил, что позже это признавал даже экс-президент Украины Петр Порошенко.

Ранее Петр Порошенко в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что Минские соглашения нужны были для того, чтобы выиграть время на развитие ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападУкраина
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