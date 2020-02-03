Турция пообещала отомстить за гибель своих военных в Сирии
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын пообещал призвать к ответу виновных в гибели государственных военнослужащих в провинции Идлиб в Сирии.
Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обстреле турецким солдатам, сообщает RT со ссылкой на Twitter Калына.
Ранее Анкара заявила о четырех погибших турецких военнослужащих при обстреле населенного пункта Серакиб. Еще девять солдат ранены, передает РИА ФАН.
Отмечается, что Турция продолжает стягивать военную технику на границу с Сирией.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательств по Сирии. «Россия должна пересмотреть сотрудничество или с Дамаском, или с Анкарой», - считает Эрдоган.
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