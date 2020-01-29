Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательств по Сирии

29 января 202013:55

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна будет чётко следовать пунктам соглашений по Сирии, заключенных в Сочи и в рамках «астанинского процесса», если свои обязательства продолжит выполнять Россия.

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«На сегодняшний день Москва не выполняет свои обязательства», - приводит агентство Anadolu слова Эрдогана.

Турецкий лидер также заявил, что «астанинского процесса больше нет» и призвал Россию выразить чёткую позицию по зоне деэскалации в Идлибе.

«Россия должна пересмотреть сотрудничество или с Дамаском, или с Анкарой», - считает Эрдоган.

Ранее в Госдепартаменте США обвинили Россию и Иран в «циничных действиях» на севере Сирии.

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