Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательств по Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна будет чётко следовать пунктам соглашений по Сирии, заключенных в Сочи и в рамках «астанинского процесса», если свои обязательства продолжит выполнять Россия.
«На сегодняшний день Москва не выполняет свои обязательства», - приводит агентство Anadolu слова Эрдогана.
Турецкий лидер также заявил, что «астанинского процесса больше нет» и призвал Россию выразить чёткую позицию по зоне деэскалации в Идлибе.
«Россия должна пересмотреть сотрудничество или с Дамаском, или с Анкарой», - считает Эрдоган.
Ранее в Госдепартаменте США обвинили Россию и Иран в «циничных действиях» на севере Сирии.
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