Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательств по Сирии

«На сегодняшний день Москва не выполняет свои обязательства», - приводит агентство Anadolu слова Эрдогана.

Турецкий лидер также заявил, что «астанинского процесса больше нет» и призвал Россию выразить чёткую позицию по зоне деэскалации в Идлибе.

«Россия должна пересмотреть сотрудничество или с Дамаском, или с Анкарой», - считает Эрдоган.

Ранее в Госдепартаменте США обвинили Россию и Иран в «циничных действиях» на севере Сирии.

