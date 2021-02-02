Россия восстановила международные авиаперевозки еще из двух городов
Россия возобновляет международное авиасообщение еще из двух городов - Кемерова и Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе коронавирусом.
В оперштабе отметили, что принять такое решение позволило улучшение эпидемиологической обстановки. В России уже позволили с 8 февраля возобновить перелеты из международных аэропортов 8 городов: Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.
До этого момента улететь в другую страну можно только из Москвы и Санкт-Петербурга. Такое ограничение было введено еще в марте 2020 года РФ на фоне пандемии коронавируса. Тогда власти приостановили все коммерческие зарубежные авиаперевозки. Международное авиасообщение начало восстанавливаться лишь летом.
В настоящий момент авиаперелеты возможны в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и Кубу. Сообщение с Великобританией было вновь приостановлено в декабре из-за обнаружения там нового штамма коронавируса.
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