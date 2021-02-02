Россия восстановила международные авиаперевозки еще из двух городов

В оперштабе отметили, что принять такое решение позволило улучшение эпидемиологической обстановки. В России уже позволили с 8 февраля возобновить перелеты из международных аэропортов 8 городов: Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

До этого момента улететь в другую страну можно только из Москвы и Санкт-Петербурга. Такое ограничение было введено еще в марте 2020 года РФ на фоне пандемии коронавируса. Тогда власти приостановили все коммерческие зарубежные авиаперевозки. Международное авиасообщение начало восстанавливаться лишь летом.

В настоящий момент авиаперелеты возможны в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и Кубу. Сообщение с Великобританией было вновь приостановлено в декабре из-за обнаружения там нового штамма коронавируса.

