В Турции сообщили о переброске С-400 к Черному морю на учения

Турция перебросила свои системы зенитно-ракетных комплексов С-400 российского производства к Черному морю в город Самсун, говорится в Твиттере турецкого журналиста Раджипа Сойлу (Ragıp Soylu).

«Иронично, что Турция будет тестировать С-400 в Черном море прямо напротив России», - написал он.

Испытания С-400 в Турции пройдут в ближайшие дни

Ранее сообщалось, что турецкие вооруженные силы с 5 по 16 октября могут активировать приобретенную у России систему противоракетной обороны С-400 и испытать ее на полигоне в районе города Синоп. Для этого 10 воздушных целей будут доставлены наземная станция управления беспилотниками и другое необходимое оборудование должны были поступить на Синопский ракетный полигон для испытаний С-400 уже 5 октября.

Ранее депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал Турцию главным подстрекателем войны в Нагорном Карабахе.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:С-400Турция
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