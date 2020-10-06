В Турции сообщили о переброске С-400 к Черному морю на учения
Турция перебросила свои системы зенитно-ракетных комплексов С-400 российского производства к Черному морю в город Самсун, говорится в Твиттере турецкого журналиста Раджипа Сойлу (Ragıp Soylu).
«Иронично, что Турция будет тестировать С-400 в Черном море прямо напротив России», - написал он.
Ранее сообщалось, что турецкие вооруженные силы с 5 по 16 октября могут активировать приобретенную у России систему противоракетной обороны С-400 и испытать ее на полигоне в районе города Синоп. Для этого 10 воздушных целей будут доставлены наземная станция управления беспилотниками и другое необходимое оборудование должны были поступить на Синопский ракетный полигон для испытаний С-400 уже 5 октября.
Ранее депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал Турцию главным подстрекателем войны в Нагорном Карабахе.
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