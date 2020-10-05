Испытания С-400 в Турции пройдут в ближайшие дни

Турецкие вооруженные силы с 5 по 16 октября могут активировать приобретенную у России систему противоракетной обороны С-400 и испытать ее на полигоне в районе города Синоп, передает «Интерфакс».

Для этого 10 воздушных целей будут доставлены наземная станция управления беспилотниками и другое необходимое оборудование должны были поступить на Синопский ракетный полигон для испытаний С-400 уже 5 октября.

РАН: Карабах ответит Алиеву войной на территории Азербайджана

В тоже время генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию к сотрудничеству с альянсом в поиске альтернатив С-400, передает ТАСС.

Генсек альянса напомнил, что С-400 несовместимы с системой противоракетной обороны НАТО и может нести угрозу самолетам союзников по военному блоку.

Бои между Арменией и Азербайджаном возобновились утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях и ввели военное положение. В обеих странах объявлена мобилизация.

Власти Армении неоднократно заявляли о вмешательстве Анкары в Карабахский конфликт. Турция и Азербайджан опровергают эти обвинения.

Ранее депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал Турцию главным подстрекателем войны в Нагорном Карабахе.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о 300 сирийских боевиках, переброшенных в Карабах. После этого глава Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений. Он утверждает, что наемников у Азербайджана нет. Замглавы азербайджанского МИД Фариз Рзаев 3 октября также заявил, что иностранные силы в боевых операциях на стороне республики участия не принимают.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:НАТОТурцияС-400
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