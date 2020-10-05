Испытания С-400 в Турции пройдут в ближайшие дни

В тоже время генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию к сотрудничеству с альянсом в поиске альтернатив С-400, передает ТАСС.

Генсек альянса напомнил, что С-400 несовместимы с системой противоракетной обороны НАТО и может нести угрозу самолетам союзников по военному блоку.

Бои между Арменией и Азербайджаном возобновились утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях и ввели военное положение. В обеих странах объявлена мобилизация.

Власти Армении неоднократно заявляли о вмешательстве Анкары в Карабахский конфликт. Турция и Азербайджан опровергают эти обвинения.

Ранее депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал Турцию главным подстрекателем войны в Нагорном Карабахе.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о 300 сирийских боевиках, переброшенных в Карабах. После этого глава Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений. Он утверждает, что наемников у Азербайджана нет. Замглавы азербайджанского МИД Фариз Рзаев 3 октября также заявил, что иностранные силы в боевых операциях на стороне республики участия не принимают.

