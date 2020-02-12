Турция перебрасывает залповые системы к границе Сирии

Турецкая армия проводит масштабную переброску реактивных систем залпового огня к границе сирийской провинцией Идлиб, сообщает анатолийское агентство Anadolu. Уточняется, что колонна военной техники уже пришла в район Рейханлы в провинции Хатай на границе с Сирией.

Ранее в министерстве иностранных дел заявили, что причиной обострения обстановки в Идлибе стало невыполнение Анкарой своих обязательств, отмечает Газета.ру. Кроме того, в Министерстве обороны РФ заявили, что ситуацию усугубляют поставки боевикам вооружения, которое завозится через турецко-сирийскую границу.