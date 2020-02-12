Турция перебрасывает залповые системы к границе Сирии
Турецкая армия проводит масштабную переброску реактивных систем залпового огня к границе сирийской провинцией Идлиб, сообщает анатолийское агентство Anadolu. Уточняется, что колонна военной техники уже пришла в район Рейханлы в провинции Хатай на границе с Сирией.
Ранее в министерстве иностранных дел заявили, что причиной обострения обстановки в Идлибе стало невыполнение Анкарой своих обязательств, отмечает Газета.ру. Кроме того, в Министерстве обороны РФ заявили, что ситуацию усугубляют поставки боевикам вооружения, которое завозится через турецко-сирийскую границу.
В Минобороны также сообщили, что обострение обстановки вызвано участившимися атаками террористов на соседние мирные районы Сирии, что заставляет правительственные войска предпринимать ответные действия, передает RT.
Ранее сегодня президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган выступил с обвинениями в адрес России и сирийской армии, он утверждал, что они якобы наносят удары по мирным жителям в Идлибе, а не по террористам.
В Кремле и на Смоленской площади отвергли эти обвинения. Эрдоган и президент РФ Владимир Путин обсудили сегодня ситуацию в Идлибе по телефону.
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