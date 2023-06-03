Турция отправит батальон спецназа в Косово по просьбе НАТО

Турция по просьбе НАТО направит батальон спецназа в Косово, сообщило турецкое Минобороны.

НАТО направит в Косово дополнительно 700 человек

Уточняется, что отряд спецназначения отправится в Косово 4-5 июня.

Накануне стало известно, что на юге Косово сербы устроили массовый протест.

Ранее Турция выразила готовность выступить посредником между Белградом и Косово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:НАТОТурцияКосово

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