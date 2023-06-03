Турция отправит батальон спецназа в Косово по просьбе НАТО
3 июня 202313:43
Турция по просьбе НАТО направит батальон спецназа в Косово, сообщило турецкое Минобороны.
Уточняется, что отряд спецназначения отправится в Косово 4-5 июня.
Накануне стало известно, что на юге Косово сербы устроили массовый протест.
Ранее Турция выразила готовность выступить посредником между Белградом и Косово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru