На юге Косово сербы устроили массовый протест
2 июня 202316:58
Косовские сербы на юге края поддержали требования северных соотечественников на севере региона, сообщает Kosovo Online.
Массовые протесты собрали тысячи сербов. Отмечается, что акции проходят в анклавах Грачаница и Штрпце, а также поселке Горне-Кусце.
Ранее Турция выразила готовность выступить посредником между Белградом и Косово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru