На юге Косово сербы устроили массовый протест

Косовские сербы на юге края поддержали требования северных соотечественников на севере региона, сообщает Kosovo Online.

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Массовые протесты собрали тысячи сербов. Отмечается, что акции проходят в анклавах Грачаница и Штрпце, а также поселке Горне-Кусце.

Ранее Турция выразила готовность выступить посредником между Белградом и Косово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СербияНАТОКосово

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