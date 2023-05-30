НАТО направит в Косово дополнительно 700 человек
30 мая 202319:15
НАТО отправит в Косово дополнительно 700 человек, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит РИА Новости.
Он также добавил, что военный блок готовит еще один батальон, который будет задействован при необходимости.
Столтенберг призвал стороны обострения в Косово немедленно прекратить насилие, отметив, что контингент НАТО «будет принимать необходимые шаги по нормализации и обеспечению безопасности».
Ранее США потребовали от Приштины вывести косовскую полицию с севера края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru