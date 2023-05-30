НАТО направит в Косово дополнительно 700 человек

Он также добавил, что военный блок готовит еще один батальон, который будет задействован при необходимости.

Столтенберг призвал стороны обострения в Косово немедленно прекратить насилие, отметив, что контингент НАТО «будет принимать необходимые шаги по нормализации и обеспечению безопасности».

Ранее США потребовали от Приштины вывести косовскую полицию с севера края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

