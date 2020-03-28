Турция остановила авиасообщение со всеми странами

Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, ограничение вводится и на внутренние поездки. Для того, чтобы попасть из одного города в другой, нужно будет получить на это разрешение губернаторов. Он подчеркнул, что это касается в первую очередь крупных городов.

По последним данным Минздрава страны, в Турции зафиксировано более 5,6 тысяч заболеваний коронавирусом, 92 летальных исхода и 42 случая выздоравления.



