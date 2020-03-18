Турция отложила введение налога на проживание в отелях
Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в Турции пакета экономических мер по борьбе с коронавирусом. Как пишет ТАСС, в частности, на ноябрь переносится введение налога на проживание в отелях. Президент Турции также подчеркнул, что в стране в течение полугода будет действовать отсрочка выплат с доходов, связанных с арендой гостиниц.
Кроме того, он призвал жителей Турции не выходить на улицу без острой необходимости. Реджеп Тайип Эрдоган пояснил, что ограничить свои перемещения необходимо для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции в стране. Сейчас в Турции 98 человек заражены новым вирусом. А ранее сегодня министр здравоохранения страны сообщил о первой смерти от COVID-19.
В декабре прошлого года НСН писала, что за первые десять месяцев 2019-го года в Турции отдохнули 6,7 миллиона россиян. Такие данные приводит министерство культуры и туризма страны. Это на 16,7 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года, и при этом является абсолютным рекордом. На втором месте по посещаемости Турции - немцы (4,6 млн туристов), британцы (2,4 млн), болгары (2,3 млн) и иранцы (1,8 млн).
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