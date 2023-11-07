Турция опровергла сообщения о договоренности по приему миллиона палестинцев

Администрация президента Турции опровергла данные о якобы достигнутой договоренности с Израилем по приему 1 млн палестинцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации главы республики.

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Ранее в ряде СМИ появилась информация, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы договорились о приеме Анкарой миллиона палестинцев.

«Сообщение ... со ссылкой на заявление Нетаньяху: "Мы договорились с Эрдоганом, что 1 миллион палестинцев станут турецкими гражданами и будут жить в Турции в обмен на два миллиарда долларов", не соответствует действительности», — указали в администрации президента.

Центр по борьбе с дезинформацией подчеркнул, что подобного заявления, как и переговоров Нетаньяху и Эрдогана, не было. В Анкаре назвали сообщения «полностью сфабрикованными».

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена объявить Израиль военным преступником, напоминает Ura.ru. Кроме того, турецкий лидер заявлял, что больше не считает Нетаньяху своим собеседником, пишет RT.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ИзраильПалестинаТурция

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