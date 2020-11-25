Турция объявила о третьем пике пандемии COVID-19

В ряде турецких провинций зафиксирован третий пик пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию главы Минздрава Фахреттина Коджу.



Коджа пояснил журналистам, что речь идет о Стамбуле, Измире, а также о регионах Коджаэли и Бурса. Также министр отметил, что заболеваемость растет по всей Турции, а в 15 провинциях рост случаев заражения увеличился вполовину.

По информации главы Минздрава, Турция установила новый антирекорд по числу летальных исходов от последствий COVID-19. За сутки здесь скончались 168 человек с подтвержденным коронавирусом.

Пандемия началась в стране 10 марта, это был завозной случай из Европы. Общее число заболевших в стране составило 460 тысяч, скончались 12 672 человека, переболели 381 569 пациентов.

