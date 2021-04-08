Турция обновила рекорд по приросту заражений COVID-19 за сутки

Турция обновила рекорд по количеству новых заражений COVID-19 за сутки с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Турции.

Так, турецкое ведомство за прошедшие сутки зафиксировало 55 941 случай заражений. Отмечается, что суточный рекорд по заражениям в Турции обновляется в седьмой раз за последние 10 дней.

В связи с ростом распространения инфекции в большинстве турецких провинций был введен комендантский час по выходным дням - с 9 вечера пятницы до 5 утра понедельника.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусТурция
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