Турция начала наземную атаку Сирии

Отмечается, что действия проводятся совместно с оппозиционной «Свободной сирийской армии».

О начале военной операции Турции «Родник мира» в Сирии стало известно в среду. Об этом в своем Twitter объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Целью операции Эрдоган назвал создание зоны безопасности для сирийских беженцев, находящихся на территории Турции.

Ранее стало известно, что с начала операции пострадало около 20 мирных граждан.

