Турция начала наземную атаку Сирии

9 октября 201923:33

Турецкая армия начала наземный этап операции «Родник мира» в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое Минобороны.

Появилось видео первых ударов Турции по Сирии

Отмечается, что действия проводятся совместно с оппозиционной «Свободной сирийской армии».

О начале военной операции Турции «Родник мира» в Сирии стало известно в среду. Об этом в своем Twitter объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Целью операции Эрдоган назвал создание зоны безопасности для сирийских беженцев, находящихся на территории Турции.

Ранее стало известно, что с начала операции пострадало около 20 мирных граждан.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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