Турция начала крупномасштабную антитеррористическую операцию по всей стране

«По состоянию на 08:30 ... было проведено 466 контртеррористических операций, в которых принимали участие 13 440 сотрудников служб безопасности», — написал министр на своей странице в социальной сети Х.

В рамках операции правоохранители задержали в разных частях страны 12 членов террористических организаций. Кроме того, задержаны не менее 55 подозреваемых в терроризме, отмечает RT.

Антитеррористические операции начались в Турции после теракта у здания МВД страны в Анкаре, в результате которого два полицейских получили легкие ранения. Ответственность за произошедшее взяла запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана, пишет Ura.ru. Известно, что один из двух нападавших был членом РПК.

