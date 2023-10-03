Турция начала крупномасштабную антитеррористическую операцию по всей стране
Силы безопасности Турции проводят по всей стране крупномасштабную антитеррористическую операцию «Герои». Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.
«По состоянию на 08:30 ... было проведено 466 контртеррористических операций, в которых принимали участие 13 440 сотрудников служб безопасности», — написал министр на своей странице в социальной сети Х.
В рамках операции правоохранители задержали в разных частях страны 12 членов террористических организаций. Кроме того, задержаны не менее 55 подозреваемых в терроризме, отмечает RT.
Антитеррористические операции начались в Турции после теракта у здания МВД страны в Анкаре, в результате которого два полицейских получили легкие ранения. Ответственность за произошедшее взяла запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана, пишет Ura.ru. Известно, что один из двух нападавших был членом РПК.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России спрогнозировали снижение рождаемости в 2023–2026 годах
- Белгородская тероборона и добровольцы получат бронежилеты «Оберег»
- ВСУ за сутки 70 раз обстреляли приграничные районы Белгородской области
- Депутат Лантратова предложила ввести в школах группы учебной взаимопомощи
- «Роскосмос» назвал причину аварии станции «Луна-25»
- Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок написал книгу о театре
- Российский электромобиль «Атом» собрал 36 тысяч предзаказов
- Экс-сенатор Рыжков продолжит работу советником Матвиенко
- Турция начала крупномасштабную антитеррористическую операцию по всей стране
- Superjob: Число вакансий в IТ-сфере в России выросло на 10% за год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru