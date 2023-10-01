Глава МВД Турции: Взрыв в Анкаре совершили террористы
Взрыв возле здания МВД в Анкаре соверщили два террориста. Один из них погиб, подорвав себя, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.
«Около 09:30 (мск) два террориста, приехавшие на легком коммерческом автомобиле к воротам Главного управления безопасности МВД, привели в действие взрывное устройство. Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован», - написал Ерликая в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).
По данным главы турецкого МВД, в ходе перестрелки с террористами легкие ранения получили два сотрудника полиции.
Взрыв прогремел в деловом центре Стамбула в районе Багджилар, сообщает телеканал NTV. По предварительным данным, инцидент произошёл в ателье по производству текстильной продукции. Предположительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа, , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru