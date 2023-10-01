Глава МВД Турции: Взрыв в Анкаре совершили террористы

«Около 09:30 (мск) два террориста, приехавшие на легком коммерческом автомобиле к воротам Главного управления безопасности МВД, привели в действие взрывное устройство. Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован», - написал Ерликая в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

По данным главы турецкого МВД, в ходе перестрелки с террористами легкие ранения получили два сотрудника полиции.

Взрыв прогремел в деловом центре Стамбула в районе Багджилар, сообщает телеканал NTV. По предварительным данным, инцидент произошёл в ателье по производству текстильной продукции. Предположительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа, , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

