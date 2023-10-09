Байден заявил о гибели 11 американцев в Израиле

В результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли по меньшей мере 11 американцев. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет ТАСС.

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По его словам, жертв эскалации среди американцев может быть еще больше. Вашингтон допускает, что боевики палестинского движения ХАМАС захватили в плен граждан США, отметил Байден.

Представитель ХАМАС в понедельник сообщил, что группировка захватила в плен десятки людей со вторым гражданством, включая россиян.

Посольство России ранее заявило, что в Израиле в результате нападения ХАМАС погиб гражданин РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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