Байден заявил о гибели 11 американцев в Израиле
В результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли по меньшей мере 11 американцев. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет ТАСС.
По его словам, жертв эскалации среди американцев может быть еще больше. Вашингтон допускает, что боевики палестинского движения ХАМАС захватили в плен граждан США, отметил Байден.
Представитель ХАМАС в понедельник сообщил, что группировка захватила в плен десятки людей со вторым гражданством, включая россиян.
Посольство России ранее заявило, что в Израиле в результате нападения ХАМАС погиб гражданин РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru