Турция купила у России «Спутник V»
Турция закупила у России вакцину от коронавируса «Спутник V» и нацелена на совместное производство российской вакцины. Об этом сообщил МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцин "Спутник V" для совместного производства», - сказал он в беседе с РИА Новости, отметив, что это «план на среднесрочную перспективу».
Между тем, вакцина от коронавируса от компании Pfizer и BioNTech может вызывать долгосрочные неврологические нарушения, вплоть до болезней Альцгеймера и Лу Герига. Об этом сообщили ученые, сообщает телеканал «360».
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