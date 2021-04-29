Турция купила у России «Спутник V»

«Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцин "Спутник V" для совместного производства», - сказал он в беседе с РИА Новости, отметив, что это «план на среднесрочную перспективу».

Между тем, вакцина от коронавируса от компании Pfizer и BioNTech может вызывать долгосрочные неврологические нарушения, вплоть до болезней Альцгеймера и Лу Герига. Об этом сообщили ученые, сообщает телеканал «360».



