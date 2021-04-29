В Москве зафиксировали резкий скачок числа заболевших COVID-19

Число заболевших коронавирусом за сутки в Москве выросло на 74% по сравнению с 28 апреля, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В столице за последние сутки выявили 3 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 74% больше, чем за предыдущий день. Оперштаб сообщил, что в Москве выздоровели 1 954 человека, умерли 56 граждан.

С начала пандемии в Москве коронавирус был выявлен у 1 090 149 человек, из них выздоровели 989 411 москвичей, умерли 18 258 человек.

