В Москве зафиксировали резкий скачок числа заболевших COVID-19

Число заболевших коронавирусом за сутки в Москве выросло на 74% по сравнению с 28 апреля, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В столице за последние сутки выявили 3 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 74% больше, чем за предыдущий день. Оперштаб сообщил, что в Москве выздоровели 1 954 человека, умерли 56 граждан.

С начала пандемии в Москве коронавирус был выявлен у 1 090 149 человек, из них выздоровели 989 411 москвичей, умерли 18 258 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоссияМоскваКоронавирус
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