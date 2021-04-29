В Москве зафиксировали резкий скачок числа заболевших COVID-19
Число заболевших коронавирусом за сутки в Москве выросло на 74% по сравнению с 28 апреля, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.
В столице за последние сутки выявили 3 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 74% больше, чем за предыдущий день. Оперштаб сообщил, что в Москве выздоровели 1 954 человека, умерли 56 граждан.
С начала пандемии в Москве коронавирус был выявлен у 1 090 149 человек, из них выздоровели 989 411 москвичей, умерли 18 258 человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+9 284 / сут.
Умерли
110 тыс.+364 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 442 / сут.
- Чехия заявила о третьей версии в деле о взрыве во Врбетице
- Против Навального возбудили новое уголовное дело
- Крым потребует от Киева возместить убытки от ухода украинских банков
- Соцопрос: Более трети россиян не готовы делать прививку от COVID-19
- В России началось создание отрасли гостеприимства
- Турция купила у России «Спутник V»
- В Москве зафиксировали резкий скачок числа заболевших COVID-19
- Россияне стали пить на треть меньше
- Рубль растет по отношению к доллару и евро
- В Минобрнауки рассказали о бюджетных местах в вузах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru