Лукашенко рассказал о переговорах с Россией по поставкам С-400

Минск ведет переговоры с Москвой по вопросу поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает "РИА Новости".

По его словам, тема С-400 также поднималась во время переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Эти системы большой и средней дальности предназначены для уничтожения различных средств воздушно-космического нападения, включая гиперзвуковые ракеты. По словам военкора Юрия Котенка, Россия не видит препятствий для продажи С-400 Белоруссии. Однако Запад выступает против поставок российского «Триумфа» в другие государства.

Эти ЗРК приобрела Турция, однако подверглась давлению со стороны США. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от вооружения и даже грозил ввести санкции. Однако турецкие власти не поддались влиянию и призвали Запад признать покупку С-400 завершенным делом.

Ранее стало известно, что в Белоруссии назвали переговоры Путина и Лукашенко прорывом.



