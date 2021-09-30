Эрдоган объяснил покупку С-400 у России отказом США продать Patriot
Покупка Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 (ЗРС) «стоила того», несмотря на возникшие впоследствии сложности в отношениях США. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете The New York Times.
Беседа с журналистами в кулуарах ежегодного заседания ООН состоялась еще на прошлой неделе, однако была опубликована уже после встречи Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным, пишут Известия.
Глава республики отметил, что покупка российских ЗРС не была подрывом НАТО. По словам Эрдогана, генсек альянса Йенс Столтенберг и бывший президент США Дональд Трамп подтвердили право Анкары выбирать поставщиков оружия. Эрдоган добавил, что Турция не приобретала бы С-400, если бы Вашингтон продал турецкой стороне систему противоракетной обороны Patriot.
По словам турецкого лидера, трения с США того стоили, и Анкара вправе укреплять оборону республики, «как заблагорассудится», пишет «Свободная пресса».
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