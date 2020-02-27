Оппозиция в Сирии заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб
Сирийская оппозиция, которая пользуется поддержкой Турции, объявила о захвате стратегически важного города Саракиб в провинции Идлиб. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на информацию Reuters.
Между тем, РИА Новости передает со ссылкой на военный источник, что правительственные войска Сирии успешно отразили нападение оппозиции на Серакиб. Якобы сейчас город полностью находится под контролем Дамаска, пишет РИА ФАН.
5 февраля Саракиб освободила сирийская правительственная армия, что вызвало негодование со стороны Анкары. На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Дамаска отправить свои войска на позиции, которые они занимали в конце декабря прошлого года.
Идлиб — единственная провинция Сирии, часть которой до сих пор находится под контролем боевиков.
Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готовит операцию по прорыву «блокады наблюдателей» в сирийском Идлибе. По его словам, подготовка будет проходить до конца месяца.
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