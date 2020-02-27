Оппозиция в Сирии заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб

Сирийская оппозиция, которая пользуется поддержкой Турции, объявила о захвате стратегически важного города Саракиб в провинции Идлиб. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на информацию Reuters.

Между тем, РИА Новости передает со ссылкой на военный источник, что правительственные войска Сирии успешно отразили нападение оппозиции на Серакиб. Якобы сейчас город полностью находится под контролем Дамаска, пишет РИА ФАН.