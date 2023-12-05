Турка приговорили к четырем годам тюрьмы за угрозы Эрдогану в соцсетях

Турецкий суд приговорил к четырем годам заключения обвиняемого в угрозах в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана в соцсетях, сообщил телеканал CNN Türk.

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В ходе судебного заседания отец обвиняемого просил оправдать сына и утверждал, что тот страдает умственной отсталостью. Экспертиза показала, что подсудимый здоров.

Мужчину приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы за угрозы и оскорбления в адрес главы государства.

Ранее осужденного приговорили к пяти годам тюрьмы, но Кассационный суд отменил решение нижестоящей инстанции.

Ранее Эрдоган упрекнул западные страны в поддержке конфликта в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СоцсетиРеджеп Тайип ЭрдоганТурция

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