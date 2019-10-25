Туристка из России умерла в Турции после операции

25 октября 201900:39

54-летняя туристка из России скончалась после операции в Турции. Об этом сообщило посольство РФ в Турции, передает Интерфакс.

По данным агентства, женщина была госпитализирована с курорта в Анталье 8 октября. Ей была назначена операция на 10 октября. Смерть наступила 23 октября. Как пишет Интерфакс, причина смерти не указана в сообщении посольства.

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Отмечается, что генконсульство РФ в Анталье оформило документы и предприняло необходимые действия для репатриации тела.

Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что с начала туристического сезона в этом году на юге Турции погибли 88 российских туристов. Председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин в беседе с НСН отметил, что озвученная статистика не повлияет на уровень турпотока российских граждан в Турцию.

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ФОТО: pixabay.com
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