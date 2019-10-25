Туристка из России умерла в Турции после операции

54-летняя туристка из России скончалась после операции в Турции. Об этом сообщило посольство РФ в Турции, передает Интерфакс.

По данным агентства, женщина была госпитализирована с курорта в Анталье 8 октября. Ей была назначена операция на 10 октября. Смерть наступила 23 октября. Как пишет Интерфакс, причина смерти не указана в сообщении посольства.