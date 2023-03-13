На Бали захотели ужесточить визовый режим для россиян и украинцев

Как отметил политик, потенциальное ужесточение визового режима связано с «плохим поведением и возможными преступными действиями», которые предположительно совершают россияне и украинцы. Костер направил в министерство иностранных дел и министерство юстиции и прав человека Индонезии запрос о прекращении упрощенного режима.

По данным иммиграционной службы Бали, в январе-марте на остров прибыли 43 622 россиянина. При этом местные власти депортировали 31 туриста из РФ и Украины.

