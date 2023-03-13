На Бали захотели ужесточить визовый режим для россиян и украинцев
Власти индонезийского острова Бали предложили прекратить выдачу виз по прибытии туристам из России и Украины. Об этом заявил губернатор Бали Ваян Костер, пишет The Jakarta Post.
Как отметил политик, потенциальное ужесточение визового режима связано с «плохим поведением и возможными преступными действиями», которые предположительно совершают россияне и украинцы. Костер направил в министерство иностранных дел и министерство юстиции и прав человека Индонезии запрос о прекращении упрощенного режима.
По данным иммиграционной службы Бали, в январе-марте на остров прибыли 43 622 россиянина. При этом местные власти депортировали 31 туриста из РФ и Украины.
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