Турецкий банк начал возвращать россиянам списанные со счетов средства

На этой неделе банк начал закрывать валютные счеты граждан России и списывать суммы до $60. Объяснений от финансовой организации не поступило.

Клиенты пожаловались, что в приложении банка не отображаются их дебетовые карты.

Издание Aydinlik ранее проинформировало, что Турция с 1 июля увеличит плату за прохождение через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. По данным журналистов, тарифы повысятся на 8,3%, передает «Радиоточка НСН».

