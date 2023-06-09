Турецкий банк начал возвращать россиянам списанные со счетов средства

Турецкий банк Deniz начал возвращать клиентам из России средства, списанные со счетов без указания причин. Об этом пишет РИА Новости.

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На этой неделе банк начал закрывать валютные счеты граждан России и списывать суммы до $60. Объяснений от финансовой организации не поступило.

Клиенты пожаловались, что в приложении банка не отображаются их дебетовые карты.

Издание Aydinlik ранее проинформировало, что Турция с 1 июля увеличит плату за прохождение через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. По данным журналистов, тарифы повысятся на 8,3%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:РоссиянеБанкТурция

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