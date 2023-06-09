Турецкий банк начал возвращать россиянам списанные со счетов средства
Турецкий банк Deniz начал возвращать клиентам из России средства, списанные со счетов без указания причин. Об этом пишет РИА Новости.
На этой неделе банк начал закрывать валютные счеты граждан России и списывать суммы до $60. Объяснений от финансовой организации не поступило.
Клиенты пожаловались, что в приложении банка не отображаются их дебетовые карты.
Издание Aydinlik ранее проинформировало, что Турция с 1 июля увеличит плату за прохождение через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. По данным журналистов, тарифы повысятся на 8,3%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru