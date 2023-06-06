АТОР: неделя отдыха в Турции обойдётся россиянам летом в 150–200 тысяч рублей

По его словам, неделя отдыха на двоих в республике летом 2023 года обойдётся россиянам в среднем в 150–200 тысяч рублей, а семье из четырёх человек потребуется в среднем 253 тысячи рублей.

Он отметил, что на стоимость влияет курс рубля, а на спрос - политическая обстановка в Турции и погода в России.

«Во-первых, завершились выборы президента и появилась определенность. Во-вторых, бронирования стимулирует прохладная погода, установившаяся в центральной части России», — заключил Мурадян.

Ранее лидер партии «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов заявил, что не намерен планировать отпуск в этом году из-за «тревожной» ситуации в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

