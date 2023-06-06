АТОР: неделя отдыха в Турции обойдётся россиянам летом в 150–200 тысяч рублей

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что в настоящее время спрос на отдых в Турции находится примерно на уровне прошлого года, пишут «Известия».

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По его словам, неделя отдыха на двоих в республике летом 2023 года обойдётся россиянам в среднем в 150–200 тысяч рублей, а семье из четырёх человек потребуется в среднем 253 тысячи рублей.

Он отметил, что на стоимость влияет курс рубля, а на спрос - политическая обстановка в Турции и погода в России.

«Во-первых, завершились выборы президента и появилась определенность. Во-вторых, бронирования стимулирует прохладная погода, установившаяся в центральной части России», — заключил Мурадян.

Ранее лидер партии «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов заявил, что не намерен планировать отпуск в этом году из-за «тревожной» ситуации в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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