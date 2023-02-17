Турецкие спасатели обнаружили под завалами $2 млн
Спасатели обнаружили под завалами разрушенного землетрясением дома крупную сумму денег, передает турецкое агентство Anadolu.
Купюры обнаружили в разрушенном доме в городе Гизантеп. Спасатели заметили деньги, когда вытаскивали мужчину из-под завалов.
Рядом со спасенным было $2 миллиона. Спасатели передали крупную сумму полиции.
По словам руководителя пожарной службы Гизантепа Джаферв Йылмаза, это уже не первый случай, когда спасатели находят ценные вещи и передают их правоохранительным органам.
Число жертв землетрясения в Турции 17 февраля достигло 39 672. Подземные толчки разрушили или повредили свыше 40 тысяч зданий, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru