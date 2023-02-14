Турецкие националисты предложили лишать мародеров гражданства

"Необходимо оценить лишение гражданства тех бессовестных, кто занимается мародерством и грабежами. Если же они беженцы, то речь будет идти о депортации в их страны", - заявил Бахчели в парламенте.

Ранее сообщалось, что российские спасатели нашли под завалами дома в Турции кастрюлю, в которой лежали $150 тысяч. Находку они передали под опись местной полиции.

