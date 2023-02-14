Турецкие националисты предложили лишать мародеров гражданства

Мародеров, которые наживаются на чужом горе в в непростые для Турции времена, следует лишать гражданства или депортировать, если пойманные окажутся беженцами. С таким мнением выступил глава турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели.

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"Необходимо оценить лишение гражданства тех бессовестных, кто занимается мародерством и грабежами. Если же они беженцы, то речь будет идти о депортации в их страны", - заявил Бахчели в парламенте.

Ранее сообщалось, что российские спасатели нашли под завалами дома в Турции кастрюлю, в которой лежали $150 тысяч. Находку они передали под опись местной полиции.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция
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